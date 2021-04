Vaccini in Campania, il 100% degli over 80 ha ricevuto la prima dose

Sono state somministrate 1.344.508 dosi dei vaccini in Campania alla totalità degli ultra 80enni deambulanti registrati in piattaforma.

I vaccini in Campania, con la giornata di ieri, sono stati somministrati al 100 per cento degli ultra 80enni deambulanti registrati in piattaforma. Mentre prosegue a pieno ritmo la vaccinazione riservata agli ultra 80enni non deambulanti.

Complessivamente le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.344.508. Sono 966.319 i cittadini vaccinati con la prima dose dei quali 378.189 hanno ricevuto la seconda dose. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione.

Per gli operatori sanitari e socio sanitari sono state eseguite 182.696 vaccinazioni (99,20%) di cui 95.462 prima dose e 87.234 seconda dose; per gli over 80, la percentuale dei vaccinati è del 100% (347.444 dosi di cui 191.083 prima inoculazione e 156.361 seconda). Per gli over 80 non deambulanti sono state 32.896 in totale di cui 25.420 prime dosi e 7.476 per le seconde, con il 44,79% di percentuale. Per le fascia 70-79, i vaccini somministrati sono 188.297 di cui 177.964 prime dosi e 10.333 seconde inoculazioni (61,90%), per gli ospiti delle Rsa 15.135 (95,87%) di cui 8.190 prima dose e 6.945 seconda dose. Per quanto riguarda la categoria dei fragili sono 220.530 (61,80%) di cui 181.245 prima dose e 39.285 seconda dose.

Per il personale del mondo della scuola, compreso quello delle università, la percentuale è di 84,41% (149.340 di cui 144.429 prime dosi e 4.911 seconde). Le vaccinazioni delle forze dell’ordine sono a 82,61% (30.495, di cui 29.136 prime dosi e 1.359 seconde dosi). Per il personale non sanitario (lavoratori delle ditte esterne fornitrici di servizi alle strutture sanitarie) 35.236 (98,28%) di cui 18.786 prima dose e 16.450 seconda dose, per i conviventi-caregiver, 32.851 di cui 32.212 prime dosi e 639 seconde (33%). Personale esterno alle strutture sanitarie 109.588 di cui 62.392 prima dose e 47.196 seconda (98,37%).