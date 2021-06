Uomini e Donne, Samantha Curcio: “Maria è una mamma”

Uomini e Donne, news. Samantha Curcio torna a parlare dopo aver lasciato il trono: “Maria a telecamere spente è una donna umilissima”.

Arrivano le ultime news di Uomini e Donne. Samantha Curcio, tronista della seconda parte della stagione appena passata, torna a parlare dopo aver lasciato il trono insieme al suo Alessio.

Tra le cose che ha detto a proposito della sua esperienza come tronista del dating show di Canale 5, ci sono molte belle parole su Maria De Filippi. La ragazza ci ha raccontato come è la presentatrice lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne, Samantha Curcio non è pentita di non aver scelto Bohdan.

Samantha Curcio ha trovato l’amore a Uomini e Donne. Lei e Alessio sono sempre più vicini e le cose vanno bene. La tronista è tornata a parlare con i suoi fans, desiderosi di sapere qualche retroscena del suo percorso sul trono.

La ragazza non si è fatta pregare e ha raccontato di non essere pentita per quanto fatto con Bohdan ne di aver scelto Alessio. Soprattutto, Samantha ha raccontato come è Maria De Filippi, storica conduttrice del programma e non solo, dietro le quinte.

“Maria a telecamere spente è una donna umilissima, gentilissima, tranquillissima, è brava, è una mamma, dico davvero. Quando ho fatto il colloquio con lei è stata una madre, molto simpatica, umile, allegra. Mi faceva tante battute, è stato bello. Nei corridoi si fermava a parlare. Quindi se dovessi usare tre aggettivi per lei direi: umile, dolce e oggettiva“.

Per quanto riguarda il suo percorso, invece: “La prima puntata non realizzavo. Rivedendo la prima puntata mi sono rivista e non mi sembravo io. Zero portamento, è stato molto strano. In studio avevo tanta ansia, tachicardia, ero in tensione. Inizialmente ero a disagio. Non c’è un manuale per fare la tronista perfetta. Poi mi sono detta ‘sono una ragazza normale e merito l’amore’. Mi sono sentita inadeguata, però poi sapevo di essere una persona onesta e mi rincuoravo e mi davo forza“.

