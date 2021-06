Uomini e Donne, Gemma Galgani: “Io voglio sposarmi”

Uomini e Donne, news. Gemma Galgani torna a parlare e dichiara: “per la prossima stagione voglio trovare un uomo che mi sposi”.

Arrivano le ultime news sul trono over di Uomini e Donne. E’ tornata a parlare Gemma Galgani, signora del trono over e colonna portante del dating show di Canale 5, in un’intervista a Nuovo.

La dama ha confermato definitivamente la sua presenza nella prossima stagione, come già anticipato da Gianni Sperti a maggio, e ha confidato l’intenzione non solo di trovare l’amore, ma anche di sposarsi.

Uomini e Donne, Gemma Galgani vuole sposarsi.

La conosciamo tutti. Abbiamo avuto, per un breve momento, paura di non vederla più a Uomini e Donne, ma Gemma Galgani ci sarà nella prossima stagione e ha le idee chiare su quello che vuole, nonostante i 71 anni.

Gemma, infatti, vuole trovare l’amore a tutti i costi, ma non solo. La dama ha tutta l’intenzione di sposarsi.

“Per la prossima stagione voglio trovare un uomo che mi sposi, ed è proprio per questo che in questi anni ho troncato le relazioni. Io voglio sposarmi”, ha dichiarato la dama torinese a Nuovo.

“Non mi voglio certo fare suora. La mia santa protettrice si chiama come me, Gemma Galgani, e non ha ancor esaudito il mio desiderio”, ha continuato Gemma, che sembra già pronta a far faville.

In chiusura un messaggio a chi non l’apprezza quanto merita “Alla mia età a cosa dovrei pensare? Al funerale?”.

