Uomini e Donne, registrazione 8 aprile: Ida e Riccardo ballano assieme

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione dell’8 aprile. Ida Platano balla con Riccardo Guarnieri e i fan sperano in un ritorno di fiamma.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, andata in scena venerdì 8 aprile. In questa puntata scopriamo nuovi sviluppi per il trono over, mentre per quello classico bisognerà attendere la registrazione del 9 aprile.

Advertisement

Quello che sappiamo del trono classico è che vedremo i tronisti Luca Salatino e Veronica nuovamente in studio. Luca è preso soprattutto da Aurora e il suo trono sembra ancora lontano dalla fine, la ragazza invece ha superato il periodo di ambientamento sul trono.

Iniziamo subito col dire che neanche in questa puntata ha trovato spazio Gemma Galgani. Sicuramente ha influito che anche questa registrazione non ha visto l’arrivo di un nuovo pretendente per lei, ma non possiamo non sottolineare le insistenti voci di un suo addio.

Per quanto riguarda gli altri protagonisti del trono over di Uomini e Donne, assisteremo a un nuovo scontro tra l’opinionista Tina Cipollari e la dama Pinuccia. Le due hanno iniziato una vera e propria guerra personale che va avanti, ormai, da parecchie puntate del programma.

L’attenzione si sposta poi su Riccardo Guarnieri. Il ritorno del cavaliere la settimana scorsa ha catalizzato l’attenzione del pubblico, interessato soprattutto a degli ulteriori sviluppi con la sua ex, Ida Platano.

Riccardo aveva dichiarato di non essere interessato a corteggiarla nuovamente e infatti aveva iniziato una conoscenza con una dama arrivata appositamente per lui. Con lei l’esterna era andata bene si aspettavano ulteriori sviluppi.

Questo fino a quando, durante un ballo, i due ex, Ida e Riccardo, si sono trovati a ballare assieme. Allo stato attuale delle cose questo evento non può essere ancora preso per una dichiarazione d’intento, ma conoscendo il passato della coppia mai dire mai è l’unica regola certa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv)

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.