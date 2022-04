Uomini e Donne, anticipazioni: Ida Platano sostituirà Gemma Galgani?

Uomini e Donne, anticipazioni. Nuovo Tv lancia la bomba: Gemma Galgani pronta al pensionamento, al suo posto Maria De Filippi pensa a Ida Platano.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. E’ arrivato il momento del pensionamento per Gemma Galgani? Il tema è stato affrontato più volte in passato, l’ultima volta prima della chiusura della scorsa stagione, salvo poi risolversi in un nulla di fatto.

Questa volta, però, pare che sia tutto vero. Almeno stando a Nuovo Tv, che lancia la bomba: non solo Gemma Galgani andrà via, ma sarà Ida Platano a prendere il suo posto nel dating show di Canale 5.

La notizia arriverebbe, secondo la rivista, da fonti vicine al programma, di cui riportano anche una dichiarazione: “Gemma deve stare attenta. Credo non abbia capito che la rivale peggiore è proprio la sua amica. È evidente a tutti: Ida Platano mette in scena gli stessi teatrini di Gemma, tra lacrime e sospiri, perché mira al suo posto. Del resto la Galgani ha 72 anni, non rimarrà in tv per sempre”.

Si è detto che Maria De Filippi, negli ultimi anni, abbia pensato più volte a “sostituire” la protagonista indiscussa del programma. Come dicevamo, però, questa possibilità non si è mai verificata.

In questa occasione pare invece essere davvero agli sgoccioli il tempo della dama torinese, con l’aggravante della pugnalata alle spalle della migliore amica, sempre supportata negli anni di Uomini e Donne.

A riprova di questa teoria, in questa stagione Gemma ha vissuto lunghi momenti in cui la dama è stata messa da parte per dare spazio ad altre dame, come ad esempio nel caso dello scontro tra Pinuccia e Tina Cipollari.

Proprio a proposito di quest’ultima, pare che la sua nuova nemica n°1 sia proprio Ida Platano, a ulteriore conferma di questa ipotesi. Per scoprire la verità, come al solito, non ci resta che attendere le prossime puntate del programma.

