Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna in studio: la reazione di Ida Platano

Anticipazioni Uomini e Donne trono over: l’ultima registrazione ha visto il clamoroso ritorno tra i “cavalieri” di Riccardo Guarnieri. Ecco la reazione di Ida Platano.

La giornata di venerdì 1 aprile è stata caratterizzata dalla registrazione di una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata al seguitissimo trono over.

Stavolta, a prendersi la scena non è stata la superstar Gemma Galgani, ma il clamoroso ritorno tra i “cavalieri” di una vecchia conoscenza del dating show di Maria De Filippi, ovvero Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere pugliese ha fatto ritorno nel programma per trovare l’anima gemella, dopo essere stato protagonista di flirt con ben due “dame” del programma, ovvero Ida Platano e Roberta Di Padua, entrambi però finiti con un nulla di fatto. Tuttavia, Ida (che con Riccardo ha anche partecipato a “Temptation Island”) è ancora tra le “dame” di Uomini e Donne. I “beninformati” hanno fatto trapelare che Ida Platano si sia commossa dopo aver rivisto dopo tanto tempo Riccardo, a tal punto da concedergli un ballo al centro dello studio come ai vecchi tempi.

I telespettatori del trono over di Uomini e Donne si pongono adesso una domanda molto semplice: ci sarà un ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Un quesito che sorge spontaneo, visto anche il fatto che le ultime frequentazioni di Ida (come ad esempio Alessandro Vicinanza) non sono andate molto bene.