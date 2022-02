Uomini e Donne, registrazione 23 febbraio: nuovi incontri per Matteo Ranieri

Uomini e Donne, anticipazioni. Nella registrazione del 23 febbraio Matteo Ranieri decide di proseguire il trono con nuove conoscenze.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, in particolare di quanto successo nella registrazione del 23 febbraio. Puntata movimentata dal punto di vista di protagonisti, chiamati a prendere delle decisioni importanti.

Partiamo dal trono classico. E’, infatti, quella di Matteo Ranieri la decisione più difficile da prendere. Il tronista ha infatti ormai un’unica corteggiatrice, Federica, che però è assente per un problema di salute non legato al covid (ha fatto un tampone ed era negativo).

Il ragazzo è stato in dubbio se rinunciare del tutto o scegliere Federica, alla fine però decide di seguire il consiglio di Maria De Filippi, dando a se stesso e al suo trono una nuova possibilità. Per questo incontrerà delle nuove corteggiatrici.

Il suo collega di trono, Luca Salatino, farà infuriare Lilli: la ragazza non verrà invitata in esterna mentre lui e Soraya ci andranno eccome.

Per quanto riguarda il trono over, partiamo subito con Ida Platano e Alessandro. La dama ha deciso di dare al cavaliere l’esclusiva e rifiuta una nuova conoscenza. Alessandro però non è sicuro di questa storia dell’esclusiva e Ida di tutta risposta lo molla.

In studio Tina Cipollari interviene, cercando di far cambiare idea alla dama vista la decisione troppo repentina, secondo l’opinionista, presa. Le sue parole sono efficaci e infatti Ida torna sui suoi passi e fa dietrofront.

Si passa poi a Gemma Galgani e all’ennesima lite proprio con Tina. La dama è protagonista di un un video su una giornata ideale con un ipotetico fidanzato, dove lei si mostrerà in sexy lingerie, provocando l’attacco di Tina.

A difenderla ci penseranno Gianni Sperti e la migliore amica della dama, la stessa Ida Platano. Vedremo, infine, come Massimiliano e Nadia abbiamo deciso di abbandonare insieme il programma di Canale 5.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

