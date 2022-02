Un Posto al Sole, anticipazioni puntata 28 febbraio: tornano le gemelle!

Un Posto al Sole, anticipazioni puntata 28 febbraio. Le gemelle Cirillo sono tornate a casa Sartori pronte a fare danni.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama della puntata di Un Posto al Sole di lunedì 28 febbraio. Le gemelle Cirillo, Manuela e Micaela, sono tornate a casa Sartori, pronte a incasinare la vita di tutti.

In particolare Micaela pare intenzionata a portare a Berlino con se il piccolo Jimmy, figlio suo e di Niko. Ricordiamo che le gemelle, originariamente interpretate da Cristiana Dell’Anna, vengono ora interpretate da Gina Amarante.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Un gran caos è la conseguenza del ritorno di Manuela e Micaela (Gina Amarante) in casa Sartori. Ma perché le gemelle sono tornate a Napoli? Micaela è molto interessata a rivedere il figlio Jimmy visto che è molto che manca da casa.

Con Virginia (Desirée Noferini) al San Filippo, i rapporti di lavoro tra Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati) rischiano di complicarsi.

Cerruti (Cosimo Alberti) è ormai “geloso perso” e Guido (Germano Bellavia) non migliora la situazione, facendo delle sue considerazioni personali su tradimenti e infedeltà. Guido, infatti, arriva a convincersi che la compagna lo ha tradito ma i due non potranno avere un confronto in quanto proprio Cerruti li coinvolgerà in una spirale di situazioni assurde.

