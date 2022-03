Uomini e Donne, registrazione 2 marzo: Matteo Ranieri elimina Federica

Uomini e Donne, anticipazioni. Nella registrazione del 2 marzo Matteo Ranieri, con una mossa a sorpresa, elimina Federica.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, quella del 2 marzo. In questa puntata assistiamo a una scelta che ha fatto molto discutere in studio: Matteo Ranieri ha eliminato Federica.

La ragazza è appena tornata dopo essere stata fuori per un malanno. Matteo allora ha deciso di farla andare via visto che non ha pensato molto a lei in sua assenza. Tutti, in studio, erano molto sorpresi per questa decisione.

Maria De Filippi ha deciso di prendere la parola per chiedere al tronista se fosse davvero sicuro della sua scelta, visto che ha notato quanto fosse pensieroso durante tutto quello che è successo.

Matteo allora corre dietro alla ragazza e per tutta la puntata non lo si vedrà tornare. Alla fine, verrà mostrato il confronto tra i due ragazzi. Federica ha deciso di non tornare ma Matteo ha deciso che andrà a riprenderla, perchè un percorso senza di lei non ha senso.

Passiamo poi al trono over. Gemma Galgani si trova al centro dello studio con Franco Fioravanti. Maria De Filippi svela subito che i due non sono usciti insieme, tuttavia la dama vuole rendere palese al cavaliere di provare per lui un interesse concreto.

Purtroppo per lei, però, è arrivato l’ennesimo due di picche: Franco si è tirato indietro, dichiarando di non avere alcun interesse nel conoscerla e frequentarla. Vediamo poi una nuova lite tra Ida Platano e Alessandro a causa delle insicurezze della dama.

A questo si aggiunge anche Armando Incarnato, che discute con il cavaliere fino a quando quest’ultimo non abbandona lo studio. Ida lo ha seguito e poco dopo sono rientrati insieme in studio e hanno sciolto le tensioni ballando con gli altri.

