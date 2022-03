Uomini e Donne, anticipazioni: Massimiliano e Nadia lasciano lo studio

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Massimiliano si dichiara a Nadia e i due lasciano lo studio del programma insieme.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. La notizia di oggi è quella di un lieto fine, quello della coppia composta da Massimiliano e Nadia che lasciano insieme lo studio del dating show di Canale 5.

Questa settimana abbiamo visto l’ennesima discussione di Gemma Galgani e Tina Cipollari, arrivata in seguito al video sexy girata dalla dama torinese. Gli animi si sono scaldati ed è dovuta intervenire anche Ida Platano in difesa dell’amica.

Proprio Ida ha mostrato di saper perdonare, dando una seconda possibilità alla sua attuale conoscenza, Alessandro. Il cavaliere aveva espresso dei dubbi che non erano piaciuti alla dama ma dopo l’intervento degli opinionisti l’allarme è rientrato.

Poi abbiamo assistito al ritorno in studio di Ursula Bennardo e Sossio Aruta che hanno confermato che le cose tra di loro vanno bene nonostante la separazione, momentanea, di qualche mese fa.

Oggi continuiamo con la girandola di emozioni con la dichiarazione a sorpresa di Massimo: “Sono veramente innamorato di te, usciamo insieme?”, chiede il cavaliere. Nadia, colpita dalla dichiarazione, accetta i sentimenti del cavaliere.

“Non ero mai stato così, in uno stato di felicità non voglio perdere altro tempo”, dice Massimiliano prima di ballare sulle note di “Dio come ti amo” di Modugno, brano scelto proprio da quest’ultimo, e poi lasciare lo studio con la sua dama.

