Il Paradiso delle Signore, anticipazioni all’11 marzo: Stefania scopre la verità

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 7 all’11 marzo. Stefania continua a indagare su Gloria fino a quando scoprirà la verità.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Paradiso delle Signore, dal 7 all’11 marzo. In queste puntate vedremo Stefania continuare a indagare sulla relazione tra Ezio e Gloria.

Alla fine, dopo che il padre aveva cercato di evitarlo, la ragazza costringe Gloria a rivelarle la verità. Per questo decide di andare via di casa. Maria è tornata da Roma e ha parlato con Rocco: nonostante inizialmente faccia finta di niente, alla fine ammette di essere stata lasciata.

Il Paradiso delle Signore, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Agnese è in apprensione per Maria, che è sola a Roma, e spera che abbia ricucito con Rocco. Vittorio comunica al suo staff che Dante è il nuovo socio del Paradiso e, per dimostrargli di che cosa è capace, come prima mossa decide di sfruttare il mezzo di comunicazione più importante che c’è sul mercato, la TV, invitando una delle signorine Buonasera, le annunciatrici più amate dagli italiani.

Stefania non smette di fare congetture su un possibile rapporto di Ezio con un’altra donna e non ci mette molto a scoprire che quella donna è proprio Gloria. La sera prova ad affrontare il padre, ma non ci riesce.