Uomini e Donne, registrazione 15 aprile: Scontro tra Ida e Tina

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 15 aprile. Ida Platano litiga duramente con Tina Cipollari e scoppia in lacrime.

Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne, quella di venerdì 15 aprile. Scopriamo, dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni, che nell’ultima registrazione c’è stato spazio per entrambi i troni.

Partiamo da quello classico. Luca Salatino va avanti con il suo trono: nonostante le voci dell’avvicinamento della sua scelta, il ragazzo brancola nel buoi e sembra ancora lontano dal finire il suo percorso.

Nonostante sembri preferire Soraia e Aurora, è andato a riprendere Lilli dopo che quest’ultima si era allontanata. I due sono anche usciti in esterna e si sono baciati. Come proseguirà il suo trono?

Per quanto riguarda, invece, il trono di Veronica, sembra che la ragazza si sia avvicinata in particolare a due corteggiatori: Federico e Matteo. Saranno loro che andranno fino alla fine del programma con lei?

Passiamo ora al trono over. Diego, invece, continua la sua frequentazione con Aneta. Gloria ha deciso di smettere la conoscenza con Riccardo Guarnieri visto che lui sta vedendo anche Mariagrazia.

Intanto Riccardo si è riavvicinato a Ida Platano nella scorsa puntata e anche in questa i due finiscono per ballare assieme. Che sia il segno di un possibile ritorno di fiamma? Quello che è certo è che Tina Cipollari non ci sta.

Dopo la discussione della settimana scorsa, la bionda opinionista torna alla carica, bersagliando ancora Ida per questo suo riavvicinamento a Riccardo. Anche il resto del percorso della dama era stato aspramente criticato da Tina, che non la vede di buon occhio.

Ida discute duramente con la donna, tanto da scoppiare nuovamente a piangere al centro dello studio di Uomini e Donne. Alessandro, ex di Pinuccia, ha ricevuto una nuova corteggiatrice molto giovane che non ha però voluto rivelargli l’età.

