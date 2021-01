Uomini e Donne, registrazione 12 gennaio: lo sfogo di Gemma Galgani

Anticipazioni Uomini e Donne trono over: Gemma Galgani si sfoga dopo la rottura con Maurizio Guerci. Incomprensioni tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua a causa di Ida Platano.

Nuova registrazione per il trono over di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Grande protagonista della registrazione del 12 gennaio è stata ancora una volta Gemma Galgani.

La dama torinese ha recentemente annunciato di non aver passato le feste natalizie con il cavaliere Maurizio Guerci. Un fatto clamoroso, soprattutto se si pensa che i due avevano anche trascorso una notte d’amore. In seguito, Maurizio ha di fatto “scaricato” Gemma che nell’ultima registrazione si è sfogata nello studio di Maria De Filippi.

Come riporta “Il Vicolo delle News”, Maria De Filippi ha mostrato un video della scorsa puntata e il successivo sfogo in camerino di Gemma (e le successive solite schermaglie con l’opinionista Tina Cipollari).

Maurizio aveva chiuso la volta scorsa e conferma la chiusura della loro relazione. Tuttavia, dal parterre arriva un altro cavaliere per Gemma, per consolarla e lei decide di tenerlo…ma con riserva.

Anticipazioni Uomini e donne trono over: incomprensioni tra Riccardo e Roberta per via di… Ida

Non solo Gemma Galgani. Nella registrazione del 12 gennaio c’è di nuovo spazio per le vicende di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Sembrava ormai fatta per il riavvicinamento tra i due, ma c’è stato il burrascoso ritorno in studio di Ida Platano, che ha di nuovo cambiato le carte in tavola.

Riccardo e Roberta hanno infatti avuto qualche incomprensione. Il cavaliere si rimette al suo posto, irritato, e scende un ragazzo per Roberta, che però decide di rimandarlo a casa.