Uomini e Donne, Gemma Galgani star del trono over: notte d’amore con Maurizio Guerci

Uomini e Donne trono over: Gemma Galgani confessa in studio la sua notte d’amore con il cavaliere Maurizio Guerci (VIDEO).

Altro che addio al trono over di Uomini e donne. Gemma Galgani è sempre più protagonista del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

La dama torinese (70 anni) sembra finalmente aver ritrovato l’amore con il cavaliere Maurizio Guerci (50 anni). Una passione travolgente, a tal punto che la stessa Gemma, durante la puntata andata in onda venerdì 18 dicembre, ha confessato di aver fatto l’amore col suo nuovo corteggiatore.

Il tutto tra lo stupore dell’acerrima nemica Tina Cipollari e dell’opinionista collega Gianni Sperti, alla cui precisa domanda Gemma ha risposto candidamente con queste parole: “Abbiamo fatto l’amore”.

Già prima della rivelazione “choc”, Gemma si era già espressa su Maurizio con parole dolci: “Un signore di altri tempi – ha dichiarato in un’intervista al “Magazine di “Uomini e donne” – di quelli che non ti raggiungono senza portarti un presente. Al nostro primo incontro mi ha portato un dolce tipico della sua zona e io, sentimentale come sono, ho conservato la scatola”. La dama ha inoltre aggiunto che “mi è subito piaciuto per la sua armonia fisica, a partire dal ciuffo argenteo che si increspa sulla fronte e che trovo davvero adorabile e luminoso! Poi, naturalmente, sono rimasta affascinata dalla sua eleganza, sia nell’abbigliamento accurato che nei modi molto educati, caratteristiche che sempre mi colpiscono”.

Insomma, le delusioni del passato (su tutte le storie finite male con Giorgio Manetti e Juan Luis Ciano) sembrano alle spalle: si attendono a questo punto ulteriori sviluppi sulla love story tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci.