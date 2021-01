Uomini e Donne, registrazione 4 gennaio: Maurizio “scarica” Gemma

Anticipazioni Uomini e Donne trono over: Maurizio Guerci scarica Gemma Galgani (dopo che aveva preferito non trascorrere le feste natalizie con lei). Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua continuano a frequentarsi.

Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, tornerà sugli schermi di Canale 5 dal 7 gennaio 2021. Intanto, continuano le registrazioni delle prossime puntate del trono classico e del trono over, che ha come sua grande star Gemma Galgani.

Nella puntata registrata martedì 29 dicembre, la dama torinese aveva annunciato di non aver trascorso le feste natalizie con il cavaliere Maurizio Guerci e di averlo sentito poco anche al telefono. Un fatto clamoroso, soprattutto se si pensa che i due hanno recentemente trascorso insieme una notte d’amore.

La registrazione di lunedì 4 gennaio ha regalato ulteriori sviluppi sulla vicenda, visto che, come riporta “Il Vicolo delle News”, i due sembrano aver concluso la loro frequentazione. Nella giornata di Santo Stefano, mentre i due erano al telefono, squilla il citofono a casa di Maurizio, che per andare ad aprire attacca di colpo il telefono senza dire altro a Gemma. In un secondo momento, la dama è venuta a sapere che si trattava di una donna, ma Maurizio ha spiegato che era solo un’amica che si era rivolta a lui cercando sostegno perché sta passando un brutto periodo in famiglia.

Nessuno in studio crede a tale racconto, perché non ci sarebbe nessun motivo di attaccare il telefono in faccia a Gemma. Come se non bastasse, i due sono stati lontani anche a Capodanno, nonostante la dama volesse andare in auto dal cavaliere per chiarire le incomprensioni: Maurizio ha però rifiutato tale proposta.

Tutto lascia dunque presagire una rottura tra i due, con Maurizio che ha voluto chiudere la frequentazione beccandosi gli insulti dello studio di Uomini e donne.

Anticipazioni Uomini e donne trono over: Riccardo e Roberta continuano ad incontrarsi

Se da un lato sembra tutto finito tra Gemma e Maurizio, dall’altro sembra procedere per il meglio il riavvicinamento tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due stanno continuando a sentirsi e ad incontrarsi una volta alla settimana. Lei dice che tra loro si è creata una certa complicità, a differenza di due anni fa (quando c’era solo attrazione fisica).

Tuttavia, la dama non sa se ciò è un bene o un male: i due continueranno a frequentarsi per capire di più.