Uomini e Donne, registrazione 10 marzo: E’ finita tra Ida Alessandro

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione giovedì 10 marzo. Ida Platano chiude definitivamente con Alessandro.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, quella di giovedì 10 marzo. Una puntata piena di colpi di scena quella registrata ieri, con l’insospettabile rottura tra Ida Platano e il cavaliere Alessandro.

Advertisement

Nella puntata precedente del trono over, i due avevano raccontato di aver rimandato un fine settimana assieme, per questo nessuno si aspettava di scoprire quello che Ida aveva da dire.

Maria De Filippi li ha infatti richiamati al centro dello studio. La dama ha chiesto la parola e ha annunciato che tra di loro è finita ufficialmente. Dopo è scoppiata in lacrime e ha spiegato che lei si era innamorata.

Saranno stati i troppi dubbi sul cavaliere che era venuto solo per lei? Per averne la certezza dovremo aspettare la puntata. Dopo comunque Maria ha chiamato il ballerino Umberto per far distrarre la Platano con un ballo.

Sempre per il trono over scopriamo che Armando Incarnato è uscito con Alessandra, dama impegnata nella conoscenza con Diego Tavani. Tra i due cavalieri è quindi scoppiata una discussione dai toni abbastanza forti.

Altra discussione l’hanno avuta Tina Cipollari e Pinuccia, dopo che quest’ultima ha ricevuto un due di picche da Mauro, che ha rifiutato di lasciare il programma insieme alla dama dopo che lei si era detta pronta.

Per quanto riguarda il trono classico, Matteo Ranieri ha portato in esterna Valeria scatenando la gelosia di Federica con cui, poi, il tronista ha ballato mostrando di avere con lei grande complicità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.