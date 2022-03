Game of Thrones, anticipazioni: solo House of Dragon è in sviluppo

Game of Thrones, anticipazioni. Oltre House of Dragon, che fine hanno fatto gli altri spin-off della celebre serie tv?

Che fine hanno fatto tutti gli spin-off annunciati di Game of Thrones? La celebre serie tv basata sui romanzi dell’autore Goerge R. R. Martin è finita ormai nel 2019 con un finale che è stato criticato aspramente all’epoca.

Addirittura dopo la fine della serie originale il marchio è andato via via sparendo, finendo nel dimenticatoio. Questo, almeno, fino all’annuncio di vari spin-off tratti dalla serie, basati anch’essi sui romanzi dell’autore originale.

House of Dragon è, al momento, l’unico progetto che ha superato la fase di progettazione. Lo ha confermato Casey Bloys, Chief Content Officer di HBO parlando con THR.

“In questo momento, c’è una serie di Game of Thrones, che è House of the Dragon. Ci sono vari altri progetti in fase di sviluppo ma nient’altro ha il via libera. E in questo momento siamo concentrati su House of the Dragon. Non credo che ne abbiamo passati altri”, ha dichiarato.

Martin stesso ha poi annunciato che sono finite le riprese e che la serie è in fase di post-produzione. Ora non ci resta che attendere che arrivi in tv. “Sono stato informato che le riprese sono terminate. Sono pronti tutti e dieci gli episodi. Ho visto delle versioni preliminari di alcuni e li adoro”, sono le parole dello scrittore.

Uno spin-off che non vedremo, almeno per il momento, è quello incentrato sulla ribellione di Robert Baratheon. La serie avrebbe affrontato la sua conquista del trono dei Sette Regni, seguito della battaglia contro la dinastia regnante, i Targaryen, ed aver ucciso l’erede al trono, figlio del Re Folle, Aerys II Targaryen.

HBO ha però deciso che l’idea fosse superflua. Un altro spin-off sarebbe dovuto essere sull’Era degli Eroi di Westeros, prima che sul continente scendesse la Lunga Notte. Dopo aver completato le riprese del pilot della serie tv in Irlanda del Nord la serie tv è stata cancellata prima ancora di un ordine di una stagione completa.

