Uomini e Donne, Maria De Filippi ha presentato Samantha Curcio

Uomini e Donne, anticipazioni. Oggi Maria De Filippi ha presentato Samantha Curcio, la nuova tronista del dating show di Canale 5.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne. Oggi conosciamo la nuova tronista del programma: si chiama Samantha Curcio, ha 30 anni e viene da Sapri, in provincia di Salerno.

Autoironica e scatenata, ha subito rubato la scena in studio. Dice di aver avuto una serie di infatuazioni deludenti e dichiara di aver capito che la bellezza della vita è trovare l’unicità in ciascuno di noi.

Uomini e Donne: nella puntata anche le prime esterne di Giacomo e Massimiliano.

Samantha Curcio è la nuova tronista di Uomini e Donne. Nell’ultima puntata abbiamo visto il video di presentazione della ragazza, 30enne di Sapri, e poi l’abbiamo conosciuta di persona quando ha fatto il suo ingresso nello studio del programma.

“Dovete fare un trono curvy, io lo sono molto e non me ne vergogno”, dichiara la ragazza. “Si può dimagrire, ma non si può diventare simpatici” è il suo motto. Poi chiede a Maria di farle il “miracolo” facendole trovare l’amore.

Si rivolge anche agli opinionisti del programma, Tina Cipollari e Gianni Sperti, per aiutarla quando dovesse esagerare.

Chiusa la presentazione della nuova tronista, vediamo un’esterna che gli altri due tronisti, Massimiliano e Giacomo, hanno fatto con la dama Vanessa. Il primo video è quello di Giacomo, dove vediamo i due raccontarsi e confrontarsi.

Al termine del video, però entrambi dichiarano di non essersi trovati e di non essere interessati l’uno all’altra. Vanessa però decide di continuare la conoscenza con Massimiliano e vediamo il video della loro esterna.

Le cose sembrano procedere bene nel video e infatti poi in studio il tronista dichiara di essere interessato anche lui a continuare questa conoscenza, visto che ha trovato molte cose in comune con la ragazza.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.