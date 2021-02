Uomini e Donne: tra Giorgio e Beatrice “solo un’amicizia”

Uomini e Donne, anticipazioni. Tra Giorgio Di Bonaventura e Beatrice Buonocore c’è solo un’amicizia, parola dell’ex corteggiatore.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Tra Giorgio Di Bonaventura e Beatrice Buonocore c’è solo un’amicizia, come confermato dall’ex corteggiatore in persona in un’intervista.

I due si sono visti nel fine settimana, con tanto di scatti social. Proprio sui social i fan avevano iniziato a ipotizzare che tra i due potesse esserci qualcosa di più, visto il passato comune e il tifo che i due si facevano a vicenda.

Uomini e Donne, Giorgio Di Bonaventura “Il rapporto che c’è tra di noi è di amicizia”.

Tra Giorgio Di Bonaventura e Beatrice Buonocore non c’è del tenero. Ad affermarlo è lo stesso Giorgio in un’intervista a NewsWeb: “Il rapporto che c’è tra di noi è di amicizia, ci troviamo bene, ci siamo trovati nel programma, ci siamo augurati il meglio sempre e poi chiaramente per lavoro ci siamo beccati”.

I due ex corteggiatori di Uomini e Donne si erano incontrati nel fine settimana, postando anche le foto dell’incontro sui social. I fan subito hanno iniziato a sospettare che tra i due ci potesse essere qualcosa, visto il buon rapporto che c’era tra i due anche in trasmissione.

Beatrice aveva infatti dichiarato di fare il tifo per Giorgio per la scelta di Sophie Codegoni. Purtroppo sappiamo tutti come sono andate le cose: nessuno dei due è stato scelto dal rispettivo tronista.

Anche la stessa ragazza ha confermato che tra di loro c’è solo un’amicizia “Io e Giorgio abbiamo vissuto un’esperienza particolare insieme ovvero Uomini e donne, e dopo aver saputo che non era stato scelto gli ho scritto! Poi per motivi di lavoro sono scesa giù e ci siamo visti sempre in amicizia. Gli voglio un gran bene tutto qui“.

