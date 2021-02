Uomini e Donne: Samantha Curcio nuova tronista “orgogliosamente curvy”

Uomini e Donne trono classico: dopo la scelta di Sophie Codegoni sarà Samantha Curcio (30enne di Sapri) la nuova tronista del dating show di Maria De Filippi.

Dopo la scelta di Sophie Codegoni, il trono classico di Uomini e Donne ha una nuova tronista. Si chiama Samantha Curcio, ha 30 anni ed è originaria di Sapri.

Samantha si definisce una ragazza “orgogliosamente curvy”, come da lei stessa dichiarato nel video di presentazione sui canali social del dating show di Maria De Filippi: “Devo essere onesta, non ho la fisicità televisiva – ammette Samantha con grande solarità– Se accendi la tv vedi Belen, vedi Angela Nasti (già tronista di Uomini e Donne, ndr). Io sono cresciuta in una famiglia del sud, fatta di principi, severità e pastasciutta”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @uominiiedonne

La nuova tronista sottolinea inoltre che “mi sono sempre sentita diversa. Fin da bambina non potevo fare la ballerina e neanche fare una corsa in mezzo a un prato, figuriamoci diventare una principessa.

Pesavo 90 chili e sono dimagrita fino 48 chili, poi mi sono detta: “Perché mi devo piegarmi a una società che mi vuole magra? Ho capito che la felicità arriva quando capisci che ognuno di noi ha qualcosa che nessun altro al mondo ha: la sua unicità”.

Con queste premesse, l’arrivo di Samantha a Uomini e Donne promette una nuova ventata di spontaneità: “Sogno di incontrare il suo principe, sperando di non trovare l’ennesimo caso umano”.