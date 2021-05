Uomini e Donne: la data della scelta di Giacomo Czerny

Uomini e Donne, anticipazioni. Con il programma agli sgoccioli, il 28 maggio l’ultima puntata, il prossimo a scegliere sarà Giacomo?

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Siamo partiti con il conto alla rovescia per la fine della stagione del programma, fine che quest’anno arriverà prima del solito, venerdì 28 maggio.

La motivazione dietro questa scelta sarebbe di dare più spazio alla prima edizione di Temptation Island, che andrà in onda tra giugno e luglio, condotta da Filippo Bisciglia. Ricordiamo che la seconda andrà in onda a settembre e sarà condotta da Alessia Marcuzzi.

Uomini e Donne: dopo Samantha sarà Giacomo a scegliere.

Come ogni anno, a fine stagione la scelta dei tronisti tiene tutti con il fiato sospeso. Samantha è stata la prima a scegliere e Alessio ha detto di si. Ora ci aspettiamo che arrivi la scelta anche per Giacomo e Massimiliano.

Entrambi sono molto indecisi tra le loro corteggiatrici: per Giacomo ci sono Carolina Ronca e Martina Grado, due ragazze molto diverse tra loro che gli stanno mostrando di essere molto prese da lui.

Come per Giacomo, anche per Massimiliano sono ancor in ballo due corteggiatrici: Eugenia e Vanessa. Le ultime notizie, però, ci raccontano che Giacomo avrebbe annunciato di essere pronto a fare la sua scelta.

Se le voci fossero confermate, la sua scelta potrebbe essere registrata proprio durante questo fine settimana, permettendoci di scoprire come finirà il suo trono lunedì 10 o massimo martedì 11.

Fatto sta che le prossime registrazioni dovrebbero essere le ultime, visto che il materiale registrato verrà comunque mandato in onda dopo una decina di giorni. Quindi ci toccherà aspettare fine mese per vedere le scelte.

