Uomini e Donne, Beatrice Buonocore: “torno a casa e faccio finta di niente”

Uomini e Donne, anticipazioni. Beatrice Buonocore parla per la prima volta dopo la scelta di Davide Donadei: “Adesso torno a casa, studio e faccio finta di niente. Come sempre… Ho capito chi sono e sono orgogliosa di me e di quello che sono diventata”.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Beatrice Buonocore torna a parlare dopo la scelta di Davide Donadei. Ricordiamo che il tronista ha scelto Chiara Rabbi settimana scorsa.

La ragazza si è mostrata molto delusa del non essere stata scelta. Se lo aspettava in realtà, ma pensarlo e viverlo sono due cose diverse. Il pubblico, che l’ha sempre sostenuta, spera che possa sedersi sul trono il prima possibile.

Uomini e Donne, Beatrice Buonocore: “Alla fine avevo ragione. Io me lo aspettavo.”

“Alla fine avevo ragione. Io me lo aspettavo. Però un contro è aspettarselo e sperare sempre un po’, un conto è sentirselo dire, è diverso.” Racconta Beatrice Buonocore alla redazione di Uomini e Donne.

La puntata della scelta è appena finita e la ragazza viene fermata nel backstage dalla redazione per raccogliere le sue impressioni a caldo visto che la scelta di Davide Donadei è andata a Chiara Rabbi.

“Io sono venuta qua veramente per cercare qualcosa, non ero io quel qualcosa per lui. Non posso farci nulla, gli ho detto io di scegliere con il cuore” continua l’ormai ex corteggiatrice con la redazione.

Oggi, per la prima volta dalla scelta, Beatrice torna a parlare per raccontare come vede e cosa farà nel futuro. “Adesso torno a casa, studio e faccio finta di niente. Come sempre… Ho capito chi sono e sono orgogliosa di me e di quello che sono diventata“.

Il pubblico del programma l’ha sempre sostenuta, eleggendola a sua preferita. Che questo faccia si che Maria De Filippi le chieda di sedersi sul trono? Per scoprirlo non ci resta che aspettare le ultime news.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.