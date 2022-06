Uomini e Donne, anticipazioni: ecco chi troveremo a settembre 2023 in studio

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Tra arrivi e partenze, ecco chi ritroveremo sicuramente nello studio del programma a settembre.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Come tutti sappiamo a metà settembre il dating show di Canale 5 tornerà in onda e se per il trono classico non si avranno notizie prima di fine agosto, data in cui inizieranno le riprese della nuova stagione, lo stesso non vale per il trono over.

Infatti, nonostante siano sempre tanti i rumors attorno a dame e cavalieri nel periodo estivo, possiamo fare delle previsioni abbastanza certe su chi rimarrà in studio e chi invece abbandonerà il programma condotto da Maria De Filippi.

Partiamo subito con il nome più caldo dell’estate: Gemma Galgani. La dama torinese è sempre al centro di voci insistenti che la vogliono ritirarsi a vita privata, voci che poi vengono puntualmente smentite.

Anche nella prossima stagione di Uomini e Donne vedremo la dama in studio. Con lei non mancherà la migliore amica Ida Platano, che speriamo si sia ripresa dal finale di stagione con l’ex Riccardo Guarnieri.

Ci sarà sicuramente il cavaliere napoletano Armando Incarnato, al centro di numerose contestazioni in studio, e anche Pinuccia Della Giovanna e del suo Alessandro. Saldamente al loro posto, e non potrebbe essere altrimenti, i due opinionisti del programma, Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Chi invece potremmo non trovare a settembre è Riccardo Guarnieri. Il cavaliere è quello più in bilico, bisognerà attendere per avere ulteriori conferme. Mancherà invece il signor Luciano, ballerino 90enne, la cui salute non permetterebbe altre lunghe sessioni di registrazioni.

Anche Biagio dovrebbe essere lasciato a casa, visto che le sue storie non raccolgono i consensi del pubblico da casa. Incerta anche la presenza delle dame Sara e Daniela, così come del fotografo Fabio Nova.

