Stasera in tv sabato 11 giugno: “E.T. L’extraterrestre” su Italia 1

E.T. L’extraterrestre – 21:20 Italia 1

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: E.T. The Extra-Terrestrial

E.T. The Extra-Terrestrial Uscita: 1982

1982 Nazionalità: USA

USA Durata: 110′

110′ Regista: Steven Spielberg

Steven Spielberg Cast: Dee Wallace, Robert MacNaughton, K.C. Martel, Sean Frye, Drew Barrymore, Henry Thomas, Peter Coyote

TRAMA

E.T. l’extra-terrestre (E.T. the Extra-Terrestrial) è un film del 1982 prodotto e diretto da Steven Spielberg e scritto da Melissa Mathison. Racconta la storia di Elliott, un ragazzo che fa amicizia con una creatura extraterrestre, che soprannomina E.T., lasciata accidentalmente sulla Terra dai suoi simili.

Insieme ai suoi amici e alla sua famiglia, Elliott deve trovare un modo per aiutare E.T. a tornare a casa evitando l’intromissione del governo. Il film è interpretato da Dee Wallace, Henry Thomas, Peter Coyote, Robert MacNaughton e Drew Barrymore.

Il concetto era basato su un amico immaginario pensato da Spielberg dopo il divorzio dei suoi genitori. Nel 1980, Spielberg incontrò Mathison e sviluppò una nuova storia da un progetto non realizzato Night Skies. In meno di due mesi, Mathison ha scritto la prima bozza della sceneggiatura, intitolata E.T. and Me, che ha subito due riscritture.

Il progetto è stato respinto dalla Columbia Pictures, che ha dubitato del suo potenziale commerciale. La Universal Pictures alla fine ha acquistato la sceneggiatura per $ 1 milione. Le riprese si sono svolte da settembre a dicembre 1981 con un budget di $ 10,5 milioni. A differenza della maggior parte dei film, è stato girato in un ordine cronologico approssimativo, per facilitare le prestazioni emotive convincenti del giovane cast. Gli animatronici di E.T. sono stati progettati da Carlo Rambaldi.