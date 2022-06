Referendum 12 giugno: 120 dipendenti ANM ai seggi. Ecco le linee sospese

Domenica 12 giugno i cittadini saranno chiamati alle urne per i 5 referendum abrogativi in materia di giustizia. Anm, in assenza di 120 dipendenti chiamati ai seggi, ha rimodulato il servizio dei trasporti con la sospensione di alcune linee.

Per la consultazione referendaria di domenica 12 giugno, per i 5 referendum abrogativi in materia di giustizia, hanno fatto richiesta di usufruire di permesso elettorale, esercitando un diritto previsto dalla normativa vigente, circa 120 dipendenti (di cui orientativamente 70 sono Operatori di Esercizio). Tali dipendenti avranno pertanto diritto all’astensione dal lavoro per ricoprire cariche presso i seggi elettorali.

Per minimizzare l’impatto sul servizio offerto, ANM ha rimodulato il programma di esercizio di superficie riducendo la frequenza delle corse su alcune linee e sospendendo, nelle giornate di sabato, domenica e lunedì, collegamenti urbani meno significativi in termini di domanda di trasporto quali: linee C38- C44 -S5-185-202-3M- E6-2-154 e 584 solo sabato e domenica.

Rispetto al servizio offerto sulla linea 1 della metropolitana non sono previste riduzioni se non relativamente alla chiusura della seconda uscita di Rione Alto sabato 11 e domenica 12 giugno p.v..

Ogni volta che ci sono le elezioni i dipendenti ANM (soprattutto autisti) si assentano per presenziare ai seggi. La domanda sorge spontanea e credo che siano in tanti a farsela. Ma invece di creare disagi ai trasporti pubblici e di conseguenza ai cittadini perchè non scegliere di chiamare ai seggi persone che percepiscono il Reddito di Cittadinanza oppure studenti universitari oppure giovani in attesa di un lavoro?