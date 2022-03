Uomini e Donne, anticipazioni: nuovo scontro tra Tina e Gemma

Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima puntata del programma un video di Gemma ha fatto scattare l’ennesima polemica con Tina.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Durante l’ultima puntata del programma assistiamo a un video di Gemma Galgani con cui la dama descrive, con tanto di immagini, la sua giornata ideale con il partner.

Vediamo prima la donna a cena da sola su una terrazza panoramica e poi avvolta in lingerie nel letto. Tina Cipollari è sconvolta e critica ferocemente Gemma: “Ma una donna della sua età, che si accora ogni giorno per cercare l’uomo della sua vita, possibile si metta a fare questa scena. È una disperata, il modo in cui cerca l’amore… E basta è ridicola“.

“Ho fatto questo video per farmi conoscere nella mia essenza. Avevo veramente bisogno di farmi conoscere nella mia totalità per le persone che mi vedono, non sono come vogliono farmi passare. La parte sensuale? L’amore non ha un’età anagrafica“, replica la Galgani. A sua difesa si schiera, ovviamente, anche Ida Platano che le fa sentire il suo sostegno.

Chiusa la discussione, la dama torinese chiede a Nicolò, un cavaliere molto più giovane, di ballare con lei e lui accetta per galanteria. “Nicolò ricorda, dopo questo ballo tu già sarei accoppiato con lei”, ha quindi esclamato Tina per mettere in guardia il cavaliere.

Si cambia completamente il focus. Vediamo infatti Alessandro e Pinuccia: dopo il durissimo scontro, i due sono tornati a frequentarsi. Ci sono nuove conoscenze per loro e Pinuccia non sembra molto contenta della nuova dama per il pugliese.

Maria De Filippi allora indaga sulle motivazioni della reazione della dama che dichiara di non aver intenzione di essere una semplice amica per il cavaliere. Come proseguirà la vicenda tra i due?

