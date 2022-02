Uomini e Donne, anticipazioni: Sossio e Ursula tornano in studio

Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima puntata del programma Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono stati gli ospiti speciali.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Nell’ultima puntata del dating show di Canale 5 ospiti speciali della puntata sono stati gli ex protagonisti del trono over Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

Dopo una lunghissima presenza in studio caratterizzata da tira e molla, i due sono usciti insieme dal programma e ora vivono felicemente insieme. I due hanno avuto anche una bambina, la piccola Bianca.

Ricordiamo che nel recente passato i due hanno avuto anche una crisi molto importante che li aveva allontanati. Poi però le cose si sono risolte per il meglio e i due sono tornati insieme.

“Stiamo bene. È passato un mese dal momento più brutto, non ci sono novità ma ci siamo impegnati per aggiustare le cose. Ci stiamo mettendo l’impegno e l’amore per confrontarci serenamente e superare alcuni ostacoli che dopo tre anni di convivenza ancora c’erano”, aveva raccontato l’ex dama al magazine ufficiale Uomini e Donne.

Dopo aver visto un video con le immagini del loro percorso, Sossio non ha trattenuto le lacrime per le forti emozioni. “Hai una bellissima moglie”, ha detto Maria De Filippi riferendosi al futuro matrimonio tra i due.

“Sono quattro anni che me le tengo stretta”, commenta Sossio. L’ex cavaliere poi si rivolge a Biagio dicendogli di non dare troppo peso alle parole di Gianni Sperti, che ha lui ne ha dette tante ma che poi sono state smentite dalle sue azioni.

“Anche a me diceva le cose che dice a te, ma io poi l’ho smentito con i fatti”, commenta poi Ursula. “A te dicevo peggio”, risponde lo stesso Sperti.

Maria De Filippi, poi, chiede come sta la piccola Bianca. “E’ una monella. E’ una bambina molto vivace ed è molto gelosa di me”, spiega la Bennardo. “Ama ballare come la madre. E’ uno spettacolo”, aggiunge Sossio.

Quest’ultimo poi parla del recente film girato insieme a un altro ex cavaliere del trono over, Giorgio Manetti. Inoltre rivela che a breve ne farà un altro.

