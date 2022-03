Fast & Furious 10, aggiornamento sulle riprese [FOTO]

Fast & Furious 10, anticipazioni. Vin Diesel annuncia lo stato delle riprese del nuovo capitolo della serie: si torna a Londra.

Arrivano le ultime anticipazioni dal set del film Fast & Furious 10, direttamente dal protagonista del film. Stiamo parlando, ovviamente, di Vin Diesel che racconta ai propri follower di essere arrivato a Londra per le nuove riprese della pellicola.

Non è la prima volta che uno dei set scelti per la produzione arriva nella capitale inglese, come ricordato dallo stesso attore nella didascalia della foto (che potete vedere in fondo all’articolo).

“Fast è tornato a Londra, tra le tante nuove location in giro per il mondo per il finale di Fast” ha scritto Vin Diesel, , pseudonimo di Mark Vincent Sinclair III, che poi ha continuato “Spero di rendervi orgogliosi. Tanto amore, sempre”.

Come potete notare nella foto è presente anche l’amico Paul Walker, scomparso nel 2013, a ricordare il legame tra i due. A tal proposito ricordiamo che proprio Vin Diesel ha accompagnato all’altare la figlia dell’amico, Meadow.

