Uomini e Donne, anticipazioni: in arrivo una nuova tronista?

Uomini e Donne, anticipazioni. Le troniste Andrea Nicole e Roberta sono vicine alla loro scelta. Una nuova tronista è già pronta a fare la sua apparizione?

Arrivano le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne. Una nuova tronista è già pronta a fare la sua apparizione? Secondo le ultime anticipazioni pare proprio che sia così, visto che le troniste attuali sono alle battute finali.

Infatti, sia per Andrea Nicole che per Roberta si avvicina sempre più il momento di fare la tanto temuta scelta. Per la prima la situazione è confusa: Cyprian ha recentemente abbandonato il programma, nonostante le tante conferme avute dalla ragazza.

Alessandro, l’altro suo corteggiatore, è invece molto arrabbiato perchè crede di essere stato usato da Andrea Nicole per fan ingelosire il suo rivale. La situazione per Roberta non è molto distante da quella della sua collega.

La ragazza si è più volte dichiarata confusa per quanto riguarda la scelta e i suoi corteggiatori, Samuele e Luca, ne sono la prova: sono totalmente diversi, quasi diametralmente opposti.

Starà a lei decidere che direzione prendere per se e per il suo trono. Nel frattempo pare che la nuova tronista non solo sia pronta, ma abbia già anche girato il suo video di presentazione.

Per quanto riguarda la sua identità non abbiamo molte informazioni, se non che è mora e che non è un volto nuovo del piccolo schermo. Non ci resta che attendere per avere ulteriori informazioni.

