Uomini e Donne, anticipazioni: Luca Salatino elimina Eleonora

Uomini e Donne, anticipazioni. Luca Salatino, dopo l’ennesima segnalazione, decide di eliminare la corteggiatrice Eleonora.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne. Dopo l’ennesima segnalazione, il tronista Luca Salatino ha deciso di eliminare dal programma la corteggiatrice Eleonora.

Advertisement

La loro conoscenza era iniziata bene, tra i due c’era intesa e si pensava la ragazza potesse arrivare fino in fondo. Purtroppo le continue segnalazioni hanno cambiato le carte in tavola, tanto da quasi costringere il tronista a mandarla via.

Infatti, alla fine, più che le segnalazioni in se, quello che ha dato più fastidio a Luca era l’impossibilità di fidarsi completamente della ragazza, come da lui dichiarato “Mi sembra tutto strano, una ragazza può essere bella quanto ti pare ma se non c’è la fiducia io non riesco ad andare avanti”.

L’ultima segnalazione vedeva una vicina di casa dell’ex compagno di Eleonora, sul citofono dell’abitazione ci sarebbe ancora il nome di entrambi, alimentando i sospetti di tutto lo studio.

Il testimone è addirittura intervenuto telefonicamente con lo stesso Luca e Gianni Sperti, che hanno ascoltato direttamente le sue parole. Poi è arrivata anche la prova fotografica della testimonianza e a quel punto non c’era molto da fare.

“Il telefono mi insospettisce molto, perché del passato non mi interessa. Il problema è quando vedo che c’è poca roba del presente, in questo modo i miei dubbi aumentano”, conclude Luca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.