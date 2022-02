Forino e Montefalcione, vino comune spacciato per Dop: sequestrate 10mila bottiglie

Cronaca di Avellino: i Carabinieri Forestali hanno sequestrato bel 10mila bottiglie di vino comune ma etichettate come Taurasi, Greco di Tufo e Falanghina.

I Carabinieri forestali di Lacedonia e Volturara Irpina, coordinati dalla Procura di Avellino e su ha richiesta dal gip del tribunale irpino, hanno effettuato il sequestro preventivo di ben 10mila bottiglie di vino.

Tale vino, come riporta “Il Mattino”, era variamente etichettato come Taurasi, Greco di Tufo e Falanghina (quindi come Dop), ma in realtà si trattava di comune vino sfuso proveniente da cantine di Forino e Montefalcione.

Altre migliaia di ettolitri di vino sono state sequestrate all’interno delle due cantine, i cui titolari sono stati denunciati per frode in commercio ed anche per bancarotta fraudolenta.

Da una loro azienda precedentemente fallita ed affidata alla curatela, avrebbero sottratto più di 1000 ettolitri di vino a loro volta destinati alla commercializzazione come prodotti Dop.