Uomini e Donne, registrazione del 2 febbraio: Gemma sceglie un nuovo cavaliere

Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima registrazione del 2 febbraio sia Gemma Galgani che Ida Platano incontrano nuovi cavalieri.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, andata in scena mercoledì 2 febbraio. In questa registrazione particolare attenzione al trono over, con due dame protagoniste: Gemma Galgani e Ida Platano.

Advertisement

Partiamo dalla dama torinese. Per Gemma è qualche tempo che non si presenta nessun nuovo cavaliere, ma la donna sembra interessata a Franco, che però sta già uscendo con un’altra dama.

Quando sembrava che la storia finisse come quella con il cavaliere rubatole da Diana, le cose sono cambiate. Gemma, infatti, gli ha dato il suo numero e si attendono sviluppi. Potrebbero esserci, però, anche altri nuovi corteggiatori, purtroppo le prime anticipazioni non vanno più nel dettaglio.

Passiamo quindi a Ida Platano. La dama si sta riprendendo da un momento di tristezza derivatole dal ricordo del rapporto ormai finito con Riccardo Guarnieri, accetta di iniziare la conoscenza con un cavaliere che non l’aveva particolarmente colpita inizialmente.

Passiamo poi al trono classico. Luca è sempre più diviso e combattuto tra Denise e Federica. Dopo il bacio con quest’ultima potrebbe però esserci un colpo di scena. Matteo spera che Armando non si intrometta ancora nella conoscenza tra lui e Denise.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.