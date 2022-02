Flashdance: in arrivo una serie tv sul film cult

Flashdance, anticipazioni. Paramount+ sta per lanciare una serie tv sul film cult degli anni ’80 dal creatore di Dear White People.

Dopo il prequel televisivo di Grease, un altro film cult sta per tornare con una nuova forma. Stiamo parlando di Flashdance, film cult degli anni ’80 in questo caso, a cui Paramount+ sta per dedicare una serie televisiva, forse un reboot.

Il lavoro è stato commissionato a Justin Simien, creatore di Dear White People. Nonostante la serie sia ancora in lavorazione la Paramount ne ha iniziato a “parlare” già da ottobre 2020, quando rientrava tra le produzioni di CBS All Access.

Intanto i fan sperano in un possibile cameo di Jennifer Beals, la protagonista del film di Adrian Lyne del 1983. Di seguito la trama del film originale:

“La stupenda diciottenne Alex lavora come saldatrice in una grande officina di Pittsburgh, in Pennsylvania, e arrotonda il salario ballando la sera in un locale notturno. Il suo sogno è diventare danzatrice professionista”.

Questa invece la trama della nuova serie tv:

“La nuova versione avrà come protagonista una ragazza afroamericana che sogna di lavorare nel mondo della danza, mentre la realtà è all’insegna degli strip club. La ragazza fatica a trovare il suo posto nel mondo mentre affronta la sua vita tra amore, soldi, arte e la scoperta di come amare se stessa“.

