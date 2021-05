Uomini e Donne, i commenti sulla scelta di Giacomo Czerny

Uomini e Donne, anticipazioni. Ieri abbiamo finalmente assistito alla scelta di Giacomo Czerny in diretta, che come sappiamo è Martina.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Ieri, lunedì 24 maggio, abbiamo finalmente assistito alla scelta di Giacomo Czerny, puntata registrata il 19 maggio e finalmente mandata in onda.

Chi ci segue già sa che la scelta è ricaduta su Martina, mentre Carolina si è molto risentita di essere stata scartata. Vediamo, però, con ordine cosa è successo nella puntata andata in onda ieri.

Uomini e Donne: ecco come è andata la scelta di Giacomo.

Si parte con l’ingresso di Giacomo Czerny, accompagnato dai suoi colleghi tronisti Samantha, con Alessio, e Massimiliano, con Vanessa. Assistiamo poi all’ingresso delle due corteggiatrici, Martina e Carolina.

Prima vediamo un riassunto dei loro momenti migliori durante il programma, successivamente vengono mandate in onda le scene delle due giornate che Giacomo ha voluto passare con loro.

Le due ragazze mostrano la loro quotidianità e la loro famiglia, in maniera simile a modo loro. Il tronista decide di leggere una lettera ad entrambe, dove sono contenuti i suoi sentimenti verso di loro.

Scopriamo poi che le giornate sono finite, a telecamere spente, entrambe con un bacio, notizia che ha destato qualche perplessità in studio. Gianni Sperti prende la parola e dichiara che secondo lui, in base alle lettere lette da Giacomo, la scelta sarà Carolina.

Le ragazze vengono fatte uscire e il ragazzo richiama Carolina. Si scusa con lei per non averla scelta: all’inizio pensava fosse quella giusta, ma alcune discussioni per piccole cose gli hanno fatto capire che i loro caratteri non sono compatibili.

Carolina non prende per niente bene queste parole, accusando il ragazzo di averla costretta a rivelare dei sentimenti profondi senza poi avere l’intenzione di corrisponderli. Andata via la ragazza viene fatta entrare Martina.

Giacomo rivela che inizialmente avrebbe voluto eliminarla, per poi rendersi conto, invece, di avere bisogno di lei, che era lei di cui lui sentiva la necessità. Felicissima la ragazza ha risposto “Si”, si sono baciati sotto la consueta pioggia di petali al centro dello studio.

