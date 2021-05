Uomini e Donne trono classico: ecco le anticipazioni dell’ultima puntata che andrà in onda venerdì 28 maggio in cui vedremo la scelta di Giacomo Czerny tra Carolina e Martina.

Le anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne raccontano della puntata decisiva, registrata mercoledì 19 maggio, per la scelta di Giacomo Czerny. Tale puntata andrà in onda venerdì 28 maggio: sarà dunque l’ultima della stagione per il seguitissimo dating show di Maria De Filippi.

Le corteggiatrici giunte al rush finale per il cuore del tronista sono Carolina Ronca e Martina Grado. Come riporta “Vicolo delle news”, la puntata inizia con i momenti belli trascorsi da Giacomo sia con l’una che con l’altra. Poi si arriva alle due giornate lunghe e si inizia prima con Martina, poi con Carolina. Martina gli fa trovare un biglietto con su scritto “Ci vediamo alla scelta“. Lui si arrabbia, ma lei era affacciata al balcone a gustarsi la scena. Si abbracciano e lei gli fa un regalo, un braccialetto con tre simboli, ovvero la passione, la leggerezza e la complicità tra loro due. Poi dal cellulare lui legge una lettera per Martina, nella quale le ribadisce che non hanno avuto un inizio facile ma poi si sono conosciuti e capiti e sono cresciuti insieme.

Si passa a vedere la mattina con Carolina. Lei ha tappezzato tutti i muri con le loro chat e si mettono a leggerle insieme. Lui ha scritto una lettera anche a lei dove le dice che l’ha sempre capita e non ha mai pensato fosse falsa, che sono simili e non si pente di nulla, ed è contento di averla conosciuta.

Si prosegue con il pomeriggio di Martina, che presenta con una videochiamata la sua mamma a Giacomo, dicendo al tronista che le porte di casa sua sono aperte, vedendo Martina con occhi diversi e con sentimenti che non le vedeva provare da tanto. Poi gli fa conoscere anche il papà e ridono tutti insieme quando lo esorta a sceglierla e trattarla bene.

Poi di sera sono all’aperto e lei avvia un video sul maxischermo dove si legge la lettera che lei gli ha scritto pensando possa essere l’ultima. Gli scrive di essere innamorata, che secondo lei sono fatti per stare insieme. Lui si emoziona e da sottofondo “Marte e Venere” fa da colonna sonora. Lui chiede di spegnere le telecamere e si baciano. Poi c’è la sera con Carolina, dove lei lo accompagna in un giardino in ci sono tutte le foto delle esterne con le frasi più importanti che si sono detti.

Alla fine si affacciano su una terrazza e sotto vedono una scritta formata con delle candele illuminate che recita “Scegli me“. Giacomo sceglie di far spegnere le telecamere e si baciano.

Uomini e Donne: è Martina la scelta di Giacomo

Finito il momento dedicato alle esterne, Maria De Filippi fa uscire le corteggiatrici. Giacomo, quindi, procede con la scelta, fa entrare Carolina, lasciando Martina per ultima.

Giacomo fa entrare Carolina. Lui le fa intendere che a metà percorso voleva scegliere e uscire con lei. Poi però hanno iniziato a discutere, da lì non si sono più trovati e quindi non è lei la sua scelta: la ragazza è rammaricata.

Lui però dice che fino all’ultimo non aveva veramente idea di chi scegliere, poi le chiede di potersi salutare ma lei rifiuta. Lei vuole fargli un augurio ma alla fine dice: “Anzi no l’augurio me lo faccio da sola, mi auguro il meglio perché me lo merito”. Si passa quindi alla scelta, di cui già si vociferava da un po’ di giorni. Giacomo dice a Martina che a metà percorso l’avrebbe voluta mandare via, ma poi si è preso del tempo per cercare di capirla meglio e alla fine si è reso conto di essere preso da lei, che si completano e che vuole viversela fuori.

Sulle note sempre di “Marte e Venere” di Marco Mengoni che ormai è la loro canzone, si alzano a ballare e si baciano tutto il tempo.