Uomini e Donne, verso il gran finale: Giacomo ha scelto Martina

Uomini e Donne trono classico: nell’ultima registrazione Giacomo Czerny avrà fatto la sua scelta tra Carolina e Martina?

Le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne raccontano di un’importante puntata, registrata domenica 9 maggio, per la scelta di Giacomo Czerny. Le corteggiatrici giunte al rush finale per il cuore del tronista sono Carolina Ronca e Martina Grado, due ragazze molto diverse tra loro che gli stanno mostrando di essere molto prese da lui.

Stando alle anticipazioni de “Il Vicolo delle News”, Maria De Filippi ha mandato poi in onda l’esterna con Carolina. Quest’ultima ha fatto trovare al tronista delle candele accese a forma di cuore, al centro del quale si sono seduti insieme con una coperta. Sono apparsi molto vicini e lei ha ribadito di essere innamorata, ma è come se fosse pronta anche a un no. Carolina ha precisato che ha imparato a provare dei sentimenti senza essere ricambiata e senza ascoltare le stesse parole.

Con Martina vedremo la sua ombra dietro una parete illuminata, con tanto di video in cui la corteggiatrice dice al tronista di essere molto presa da lui. Addirittura, Martina dà a Giacomo le sue chiavi di casa, come a dire “ti do le chiavi del mio cuore”. Sulle note della canzone “Venere e Marte” di Marco Mengoni, i due si abbracciano, sono vicini e Giacomo dice di aver imparato tanto da questa esperienza.

Sembra dunque che sarà Martina la scelta di Giacomo. Tuttavia, in studio, lui dice di essere ancora indeciso, pertanto decide di trascorrere un’intera giornata con entrambe prima di fare la scelta definitiva.

Questa scelta ci sarà la settimana prossima e, con ogni probabilità, andrà in onda nell’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi, prevista per venerdì 28 maggio su Canale 5 (ore 14.45).