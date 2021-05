Uomini e Donne: la reazione social di Carolina alla scelta di Giacomo

Uomini e Donne, anticipazioni. Dopo essere stata rifiutata da Giacomo Czerny, Carolina torna sui social e mostra la sua voglia di andare oltre.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne. Oggi ultime assume un significato diverso, visto che con la scelta di Giacomo Czerny di giovedì, si è ufficialmente chiusa la stagione del trono classico (il trono over ha detto addio venerdì).

Il tronista ha scelto Martina, alla fine, lasciando con l’amaro in bocca l’altra corteggiatrice, Carolina. La ragazza ieri è tornata sui social, che ricordiamo essere vietati fino a quando si è in studio, e si è sfogata con i suoi fan.

Uomini e Donne, Carolina cita Achille Lauro.

Ci è rimasta molto male Carolina di non essere stata scelta. Si era messa in gioco, aveva dato delle dimostrazioni importanti a Giacomo, come da lui richiesto. E’ per questo che poi la ragazza si è risentita.

In studio, nel momento in cui ha scoperto di essere stata rifiutata, lo ha detto a chiare lettere al tronista. Ha voluto delle dimostrazioni, le ha chiesto di fare sempre di più per poi non sceglierla e questo le ha fatto male.

Tornata sui social il giorno dopo, ieri, ha pubblicato un estratto di Marilù di Achille Lauro: “Ma sei così. Un’attrice comica. La bomba atomica. Sì, ma tu sei così. In fiamme, sei Notre-Dame. Alla Scala, l’Opera. Una notte a Pigalle“.

Un estratto che sa di presa di coscienza di se, di voglia di ripartire, come confermato poi dalla foto successiva. Un selfie con la scritta “Carica“, subissato dai messaggi di conforto e supporto dai suoi fan, che non l’hanno mai lasciata e che sperano di vederla sul trono nella prossima stagione.

