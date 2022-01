Uomini e Donne, anticipazioni: già finita tra Gemma e Leonardo?

Uomini e Donne, anticipazioni. E’ già finita tra Gemma Galgani e il corteggiatore Leonardo? Un post criptico della dama lancia l’allarme.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi è ormai pronto a tornare, con la prima puntata in arrivo il prossimo lunedì, il 10 gennaio.

In queste vacanze, come sappiamo, dame e cavalieri sia del trono classico che del trono over hanno la possibilità di sentirsi via telefono, quindi non è strano che ci siano delle evoluzioni delle conoscenze lontano dalle telecamere.

A tal proposito pare che Gemma Galgani sia in procinto di chiudere con l’ultimo suo corteggiatore. Stiamo parlando del cavaliere Leonardo, che tanto aveva attirato le attenzioni della dama nelle ultime puntate pre natalizie.

Tra i due sembrava filare tutto liscio, anche se Gemma ha lamentato una mancanza di feeling fisico da parte del cavaliere, che tende ad essere molto riservato su questo punto di vista.

La dama torinese si è sfogata duramente spiazzando i fan di Uomini e Donne con un post Instagram. “Auguro a tutti di trovare un bravo calzolaio del cuore che sappia aggiustare, riparare le ferite ma soprattutto …Riesca a fare trovare l’amore con il filo giusto“, ha scritto la Galgani.

Che sia già finita tra i due? Non ci resta che attendere le prime puntate del 2022 per avere una risposta a questa domanda.

