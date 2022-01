Jumanji 4, il produttore Hiram Garcia conferma l’arrivo del film

Jumanji 4, anticipazioni. Il produttore, e socio di The Rock, Hiram Garcia annuncia: “Il film si farà”.

Arrivano le ultime anticipazioni sul nuovo film dedicato alla saga di Jumanji, il quarto capitolo. Dopo il successo degli ultimi due, Jumanji: benvenuti nella giungla e Jumanji: the next level, si attendevano notizie sulla nuova produzione legata a The Rock.

Advertisement

La conferma arriva dal produttore e socio di Dwayne Johnson, vero nome dell’attore e ex wrestler, Hiram Garcia. Il produttore ha rilasciato un’intervista a Collider in cui annuncia che il film si farà.

“Il film si farà. Si farà senza ombra di dubbio. Abbiamo una grande idea per il terzo Jumanji. Stavamo giusto discutendo la bozza della storia l’altro giorno. La porteremo all’attenzione della Sony a breve, ma la pellicola si farà. Ci lavoreremo dopo Red One, un piano di lavoro che si allinea anche con le agende dei vari membri del cast. Come potrai immaginare, Kevin Hart è super impegnato con un milione di cose, esattamente come DJ. Tutti i nostri attori sono super impegnati. Ma il timing sembra assisterci e abbiamo un’idea che ci piace e stiamo per portare allo studio e, se tutto va come deve andare, presto avremo una sceneggiatura. A un certo punto dopo Red One, Jumanji sarà pronto a partire”.

“Amiamo questo franchise, amiamo tutta la famiglia di Jumanji. Il cast, i filmmaker, è davvero una delle nostre esperienze lavorative più piacevoli, adoriamo tutta la squadra, Matt Tolmach, Jake Kasdan. Ma poi davvero: quando lavori con Jack Black, Karen Gillan e Kevin ti ritrovi ad avere a che fare con uno di quei film dove hai un gruppo di megastar ed è tutto grandioso. Il set di quei film è divertentissimo, sono tutti gentilissimi e contenti di farne parte. Vanno tutti d’accordissimo. È come stare in famiglia. E per noi è sempre una priorità lavorarci, quindi appena possiamo farlo lo facciamo”.