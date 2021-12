Uomini e Donne, anticipazioni: Andrea Nicole si sfoga dopo la scelta

Uomini e Donne, anticipazioni. Andrea Nicole si sfoga dopo tutte le critiche e discussioni nate dalla sua scelta improvvisa.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne. A settimane di distanza dalla sua scelta, le polemiche sul comportamento di Andrea Nicole e Ciprian ancora non si sono spente.

Tra discussioni, critiche e purtroppo anche qualche insulto (che condanniamo sempre fortemente n.d.r.), la tronista torna a parlare con un posto sui suoi canali social. “Ho imparato la lezione, non importa ciò che fai, ma solo ciò che sembra tu abbia fatto“, ha scritto Andrea Nicole su Instagram.

Ripercorriamo brevemente il suo trono. Prima tronista ad aver completato la transizione del programma, Andrea è stata attratta fortemente sin dal primo giorno dal corteggiatore Ciprian.

La loro attrazione era così forte che tutti si aspettavano che alla fine sarebbe stata lui la scelta, anche se è stato spesso criticato di non essere autentico al 100%. Arrivati alla fase finale del percorso della tronista, accade il fattaccio.

Ciprian e Andrea Nicole si vedono in segreto e passano la notte assieme. Il giorno dopo si presentano in studio mano nella mano e la ragazza racconta quanto è successo e che ha fatto la sua scelta.

Qui sono scoppiate le prime polemiche: non solo è stato infranto il regolamento di Uomini e Donne, visto che la redazione non è stata informata del loro incontro, ma tutti si sono soffermati a criticare il tutto come una perdita di tempo e di credibilità per i due.

Le cose, come detto, sono continuate sui socia e la coppia è più che stufa di ricevere solo critiche. Anche il ragazzo ha pubblicato una foto su Instagram in cui vediamo le loro mani intrecciate e una didascalia in cui conferma la vicinanza e il sostegno alla compagna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Nicole Conte (@andreanicoleconte)

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.