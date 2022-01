Covid 19 in Campania, bollettino del 2 gennaio: 6.653 positivi

Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, domenica 2 gennaio, parla di 6.653 nuovi positivi su 48.768 test analizzati.

Scende al 13,6% il tasso di positività al Covid 19 in Campania secondo i dati delle ultime ventiquattro ore raccolti nel bollettino dell’Unità di Crisi. Una percentuale che risente dell’aumento di test effettuati nella giornata di ieri. I positivi del giorno sono infatti 6.653 a fronte di 48.768 test. Cresce, invece, il numero dei morti: ben 14 nelle ultime 48 ore cui vanno aggiunti altri sette decessi avvenuti in precedenza ma registrati solo ieri per un totale di 21 morti. I posti letto di terapia intensiva occupati salgono da 55 a 60. Quelli di degenza passano dai 718 di ieri ai 750 di oggi.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 6.653

Test: 48.768

Deceduti: 14 (*)

(*) Nelle ultime 48 ore; 7 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 60

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 750

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

Napoli, 3 gennaio 2022