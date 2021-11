Uomini e Donne, anticipazioni: Biagio e Caterina annunciano il matrimonio

Uomini e Donne, anticipazioni. Biagio Buonuomo e Caterina Corradino tornano in studio e annunciano il matrimonio.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Annunciati da Maria De Filippi, l’ex cavaliere Biagio Buonuomo e l’ex dama Caterina Corradino tornano in studio dopo averlo lasciato insieme qualche anno fa.

La coppia si è conosciuta proprio nello studio del dating show di Canale 5 e, appuntamento dopo appuntamento, si sono avvicinati fino a innamorarsi. Hanno poi lasciato lo studio insieme per provare la loro relazione lontano dalle telecamere.

La dama si è trasferita a Francavilla e Biagio spiega che è riuscita subito a legare con le figlie. “Sono stato fortunato con lei perchè è una donna che ci tiene alla famiglia e per questo vorrei ringraziare la mamma e i fratelli per i valori che le hanno trasmesso“.

Inoltre Caterina ha ricominciato a lavorare, sia per avere una propria indipendenza sia per per non pesare tutto su Biagio: “Mia madre mi ha insegnato quanto sia importante essere indipendenti e poi non volevo pesare su di lui e da poco ho avviato una mia attività“.

Inoltre l’ex cavaliere sorprende la propria dama con un mazzo di fiori e un anello fatto su misura per lei. “Sei convinta di volermi sposare?”, chiede Biagio. “E tu sei convinto di volermi sposare?” risponde Caterina.

I due quindi annunciano la volontà di sposarsi il prossimo settembre. Per la verità i due avevano già annunciato il matrimonio ma la pandemia, inevitabilmente, ha fatto saltare tutto.

