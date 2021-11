Uomini e Donne, anticipazioni: l’addio di Ida Platano su Instagram

Uomini e Donne, anticipazioni. Dopo l’addio al programma, Ida Platano rompe il silenzio sui social e ringrazia i fan.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Dopo l’ultima cocente delusione amorosa, Ida Platano ha deciso di lasciare il dating show di Canale 5. La sua decisione sembra irremovibile, nonostante il sostegno dei fan nelle ultime ore.

Tornata alla fine della scorsa stagione dopo la fine della sua lunga e travagliata relazione con Riccardo Guarnieri, Ida ha faticato all’inizio a lasciarsi andare nuovamente. Questa stagione, però, era iniziata sotto i migliori auspici.

Ida ha conosciuto Marcello e tra i due le cose sembravano andare bene, anche se qualche discussione c’era. Lui non era molto contento quando lei metteva in chiaro le loro problematiche private.

I due hanno poi deciso di chiudere quando le problematiche si sono spostate sull’attrazione fisica, che sembrava mancare da una parte. Nel corso delle puntate di Uomini e Donne, poi, hanno continuato a scontrarsi nel periodo successivo alla rottura.

A quel punto, Ida ha conosciuto Diego Tavani, cavaliere che aspettava da tempo di potersi avvicinare a lei. Tra di loro le cose sono procedute molto velocemente, visto l’incredibile intesa che sembravano avere sin dall’inizio.

Quest’intesa ha fatto prendere la decisione alla Platano di lasciare il programma insieme a lui per vivere la loro storia lontano dalle telecamere. Dopo aver accettato, mentre stavano andando via, la dama ha iniziato una discussione con Tina Cipollari.

A seguito di questa discussione, Diego ha sconvolto tutti lasciando Ida e tornando al suo posto. La delusione per questa nuova rottura è stata troppo per la dama che ha, quindi, deciso di abbandonare il programma.

In seguito all’annuncio del suo addio, i fan si sono scatenati sui suoi social per mostrarle tutto il loro supporto e vicinanza. Dopo qualche giorno la dama è tornata a parlare, ringraziandoli “Vi ringrazio sempre tutti per il vostro affetto, calore. Siete tantissimi“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida (@idaplatano)

