Uomini e Donne, anticipazioni: crisi tra Ida e Alessandro

Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima puntata del trono over abbiamo visto Ida Platano lasciare lo studio in lacrime.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Non c’è pace per Ida Platano, la dama ha subito una nuova delusione amorosa con il cavaliere di Salerno Alessandro.

La loro conoscenza era partita bene, aveva subito qualche alto e basso, tutto sommato accettabile, ma sembrava proseguire bene. Nell’ultima puntata, però, Ida ha ammesso di iniziare a provare dei sentimenti forti per il cavaliere.

Si è parlato di vero e proprio amore o, quantomeno, innamoramento da parte della dama. Purtroppo per lei, però, Alessandro non prova le stesse cose e non lo nasconde. Ci tiene, spiega, le piace Ida ma lui non prova ancora amore per lei.

La dama allora scoppia in lacrime e viene attaccata da Tina Cipollari. “Basta Tina, mi ripeti sempre le stesse cose. Sbaglio il modo, i sentimenti li sai gestire? Brava tu, io no. Non li so gestire. Non troverò mai un uomo, ok, che devo fare? Non sono abbastanza forse, io a volte mi sento di dire proprio basta. Ora devo prendere aria”.

Tina ha prontamente replicato: “Tu vuoi trovare le soluzioni attraverso un estraneo, devi essere fiera di te stessa. Devi amare te stessa prima e poi gli uomini, se l’uomo arriva ok, altrimenti pace. Sei alla ricerca, arriverà fidati”.

Ida ha poi voluto prendere aria e lasciare lo studio per potersi riprendere. E’ stato poi chiesto al cavaliere se intendesse seguirla, ma Alessandro ha deciso di non andare da lei.

“Se la raggiungo fuori la illudo, non vado. Ho tanta voglia ma siamo su due livelli diversi, non voglio farla stare male. Oggi non mi sento innamorato, ho la voglia di conoscerla e a Palermo ci sarei andato con la speranza che me ne sarei tornato innamorato. Ognuno ha i suoi tempi. Non vorrei il suo male, ora sto male vedendola così”.

