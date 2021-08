Un posto al sole, trame dal 6 al 10 settembre: Susanna lotta tra la vita e la morte

Anticipazioni Un posto al sole da lunedì 6 a venerdì 10 settembre: mentre Susanna lotta tra la vita e la morte, Renato mentirà alla Polizia.

Ecco le trame delle puntate di Un posto al sole da lunedì 6 a venerdì 10 settembre, che vedranno ancora in primo piano Susanna, la quale lotta tra la vita e la morte.

Come riporta “Blastingnews”, la Polizia continuerà ad indagare senza sosta sull’accaduto e concentrerà le ricerche su Palazzo Palladini. Renato Poggi, seppur con molta fatica, farà una scioccante rivelazione a suo figlio in merito alla notte in cui fu aggredita Susanna.

Il padre di Niko cercherà di spiegare alla Polizia il motivo per cui non ha raccontato subito di aver visto Susanna la sera dell’aggressione, ma tutte le sue spiegazioni non basteranno ad alleggerire i sospetti nei suoi confronti. Per Fabrizio Rosato le cose sembreranno andare per il verso giusto, grazie anche al grande successo della campagna pubblicitario per il pastificio. Ben presto però arriveranno nuovi imprevisti: un nuovo incidente infatti rischierà di compromettere la ritrovata serenità.

Vittorio inviterà Rossella a concedersi una serata di svago insieme a lui. La ragazza si lascerà andare a un momento di trasgressione, senza rendersi conto che questa sua leggerezza potrebbe avere delle pesanti conseguenze sia a livello personale che professionale.

Intanto Filippo e Viviana continueranno a lavorare fianco a fianco, per cui Serena sfogherà la propria frustrazione con Marina.