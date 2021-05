Un Posto al Sole, dal 24 al 28 maggio: Marina affronta Pietro Abbate

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 24 al 28 maggio. Marina, stanca di temporeggiare, decide di affrontare Pietro Abbate in prima persona.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 24 al 28 maggio. Pietro Abbate, dopo aver portato dalla sua parte Alberto, cerca nuovi alleati per portare nuovi attacchi contro i Cantieri.

Marina, che nel frattempo si è alleata con Roberto per cercare di risolvere la questione Abbate, decide che è venuto il momento di agire in prima persona. Per questo comunica di aver deciso di affrontare faccia a faccia Pietro.

Un Posto al Sole: vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Nelle prossime puntate della soap, nonostante Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) sia ancora intento a incassare il colpo appena subito, Pietro Abbate (Simon Grechi) è già pronto a sferrare un nuovo attacco contro di lui tramite Alberto (Maurizio Aiello).

Deciso ad allontanare da sé Speranza in ogni modo, Vittorio (Amato D’Auria) vuole partire per Madrid e raggiungere Alex (Maria Maurigi). Intanto Speranza si rende conto che la sua presenza sta alterando tutti gli equilibri in casa Del Bue e per questo decide di fare ritorno al suo paese.

Più tardi Roberto, messo alle strette da Alberto e Pietro, non riesce a trovare vie d’uscita se non accettare l’inevitabile sconfitta. Ferri però non sa ancora che qualcuno sta per correre in suo soccorso. Triste e col cuore spezzato, Speranza si prepara a partire per tornare a casa sua. Come la prenderà Vittorio?

In seguito, mentre Lara (Chiara Conti) sembra sempre di più disposta a fare il doppio gioco, interviene Marina che non si lascia contagiare dal disfattismo di Roberto e fronteggia personalmente Abbate.

Riuscirà la donna a scongiurare la fine dei Cantieri? Nel frattempo Silvia (Luisa Amatucci), nonostante sia intrigata dal delicato corteggiamento di Giancarlo, tenta ancora di recuperare il rapporto con il marito Michele (Alberto Rossi).

Più tardi Marina (Nina Soldano) e Roberto collaborano per trovare una nuova strategia per salvare in extremis cantieri. Intanto Pietro non si ferma, anzi prova a reclutare nuovi complici.

Nel frattempo Alberto tenta per l’ennesima volta di recuperare il rapporto con Clara (Imma Pirone), ma lei sembra decisa a non tornare indietro. Più tardi Renato (Marzio Honorato), alle prese con un problema lavorativo, decide di farsi aiutare dalla persona più improbabile.

Più tardi il ritorno a sorpresa di Marina dà nuove energie a Ferri che si butta nuovamente nel lavoro, ma risveglia le paure di Lara che si sente messa da parte. Vittorio intanto è in procinto di partire per la Spagna, ma una telefonata inaspettata mette in allarme Patrizio (Lorenzo Sarcinelli).

Renato scopre che il regalo chiesto da Jimmy (Gennaro De Simone) potrebbe rivelarsi insospettabilmente utile anche per altri scopi.

Rileggi le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole.