Un posto al sole, new entry a Palazzo Palladini: ecco chi arriva nel cast

Anticipazioni Un posto al sole: tra rientri e nuovi inquilini a Palazzo Palladini si rinnova il cast della soap made in Napoli.

Se da un lato è certa l’uscita dalla trama di Marina Giordano (personaggio interpretato da Nina Soldano) ed è incerto il futuro di Angela Poggi (Claudia Ruffo), dall’altro il cast di Un posto al sole, la soap di Rai 3 “made in Napoli”, è pronta ad accogliere nuovi volti.

Come riporta “Comingsoon.it”, tra ritorni e new entry sono previste alcune novità tra gli inquilini di Palazzo Palladini. Le anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano che nel grande palazzo busseranno sia Samuel che Nunzio, appena tornato in città dopo diverso tempo. Alberto (Maurizio Aiello), dopo aver dovuto abbandonare il suo lussuoso appartamento ormai sull’orlo della bancarotta, aveva preso possesso del seminterrato, uno degli spazi più angusti del grande palazzo di Posillipo, ridimensionando completamente le sue esigenze. L’addio di Alberto lascerà quindi il seminterrato libero. Sarà allora che Patrizio e Vittorio cercheranno di spingersi l’un l’altro a lasciare la loro casa e trasferirsi lì, per andare a vivere da soli.

Tuttavia, sarà Samuel (l’aiuto chef interpretato da Samuele Cavallo), a prendere possesso della casa di Alberto, diventando a tutti gli effetti il nuovo inquilino della grande casa sul mare. Inoltre, nella trama di UPAS torna Nunzio (Vladimir Randazzo), figlio adottivo di Franco (Peppe Zarbo), lasciando di stucco sia Boschi che Angela.

La Poggi dovrà riflettere molto a fondo sull’accettare o meno l’occasione di lavoro che l’attende a Venezia e valutare se sia il caso o meno di lasciare Franco da solo a gestire il figlio adottivo…