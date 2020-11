Un Posto al Sole, spoiler dal 23 al 27 novembre. Niko è fuori controllo

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 novembre. Niko affronta Susanna e discute anche a lavoro, tutti sono preoccupati per lui.

Arrivano le ultime anticipazioni sulla trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 23 al 27 novembre. In queste puntate Niko affronta Susanna, chiedendo di essere lasciato in pace, e poi ha dei problemi anche a lavoro.

Sa che il posto lo ha ottenuto solo grazie a Beatrice e una nuova offerta sta per arrivare. In famiglia sono tutti preoccupati per lui, perchè è ormai fuori controllo. Michele e Silvia discutono ancora per i loro problemi.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Rossella e Patrizio, ritrovando l’affiatamento di un tempo, riescono a far nascere il bambino di Clara; qualcuno, però, sembra voler minare quella felicità ritrovata. Michele sembra sempre più combattuto tra l’emotività di Silvia e la sua vocazione di giornalista. Finalmente Cotugno riesce a liberarsi di Cinzia ma, prima di andare via, la donna gli rivela qualcosa che lo inquieta.

Stressata dalle continue discussioni con Michele, Silvia compie un gesto inaspettato. Patrizio si sente minacciato dalla presenza di Ilaria, mentre Rossella inizia a sentirsi più sicura di sé. Guido cerca di aiutare Cotugno, ma il rimedio potrebbe essere peggiore del male.