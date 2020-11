Un Posto al Sole, dal 16 al 20 novembre: Patrizio si riavvicina a Rossella

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 16 al 20 novembre. Patrizio cerca di salvare la sua relazione con Rossella.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 16 al 20 novembre. In queste puntate vedremo Patrizio e Rossella discutere della loro relazione, con il ragazzo che cerca di salvare il loro rapporto.

Nel frattempo anche Silvia e Michele si trovano in una profonda crisi: la donna riflette sul loro futuro. Marina, in assenza di liquidità economica a causa delle manovre di Roberto, affronta una nuova problematica di lavoro.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Rossella e Patrizio sono costretti a fare i conti con i propri sentimenti mentre cresce la tensione fra Michele e Silvia. Giulia intanto riceve una brutta notizia in ambito lavorativo, imprevisto che però non è disposta ad accettare passivamente.

A perseguire sono anche le preoccupazioni del padre di Niko e di tutte le persone vicine al ragazzo che non sono d’accordo con le sue scelte di vita.

Più tardi Patrizio, spinto anche da Alex e Vittorio, prova a far risorgere la sua storia con Rossella. Anche Silvia riflette sul rapporto con Michele, ormai all’apice della loro crisi, dopo una défaillance dell’uomo in radio.

Giulia riesce a coinvolgere Michele nella sua campagna di sensibilizzazione, cosa che però potrebbe creargli nuove incomprensioni familiari. Intanto Patrizio incontra Ilaria per un importante chiarimento. Più tardi Marina, in crisi di liquidità a causa delle sotterranee manovre di Ferri, è costretta a fronteggiare una complicata e problematica situazione sul lavoro. Intanto il sogno di Cotugno di partire con Bice per Ischia svanisce per colpa di Cinzia.

Più tardi Giulia non si dà per vinta e per questo prova a sensibilizzare gli abitanti del quartiere che hanno respinto la famiglia di origine rom. Nel frattempo Susanna non può che sentirsi sempre più in colpa per le scelte lavorative di Niko, ragazzo che adesso lavora in un nuovo studio.

Proseguono i conflitti tra Alberto e Patrizio, mentre il passaggio in commissariato potrebbe non produrre gli effetti desiderati da Silvia e Michele. Intanto la distanza tra i due coniugi sembra aumentare.

Più tardi, quando Susanna incontra Niko per caso, la ragazza percepisce subito il suo malessere legato al nuovo lavoro allo Studio Leone, e prende una difficile decisione.

