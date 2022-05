Un Posto al Sole, trame al 3 giugno: Raffaele minacciato dai camorristi

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 30 maggio al 3 giugno. Raffaele viene minacciato dai camorristi e si trova in una difficile situazione.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 30 maggio al 3 giugno. In queste puntate Raffaele sarà protagonista di una difficile situazione: verrà minacciato dai camorristi.

Roberto fa una proposta a Lara, che vorrebbe approfittare del nuovo potere che ha su Ferri. Silvia, per non rendere le cose ancora più difficili a Michele, decide di andare via e di raggiungere Giancarlo.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Venuto a conoscenza dell’imminente partenza di Lara da Napoli, Roberto la sorprende con una proposta. La donna, però non sembra intenzionata a cedere proprio quando sente di averlo in pugno.

Faccia a faccia sul lavoro tra Rossella e Virginia che in seguito, grazie a un imprevisto, condivideranno un momento di grande tensione che le porterà a conoscersi un po’ di più. Tensioni che non mancheranno neppure tra Micaela, Niko e Filippo quando la donna propone di portare Jimmy in vacanza nel Buthan.

Nicotera non ha intenzione di mollare con Tregara. Lello Valsano e i superstiti del clan Argento sono pronti adesso a passare all’azione per riguadagnare terreno nel quartiere. Grande paura per Raffaele che, minacciato dai camorristi, si trova di fronte a un dilemma non semplice.

Periodo di emozioni per Bianca che si trova immersa in una nuova amicizia pronta a rivelarsi una cotta sentimentale. A rovinare tutto, però, è il ritorno dell’autore delle web challenge.

Intanto, Silvia non vuole creare equivoci nel suo rapporto con Michele e decide di raggiungere Giancarlo, lasciando il Vulcano nelle mani di Samuel e Nunzio. Quest’ultimo, alle prese con le sue insicurezze su Chiara, si confida con il padre.

I problemi non mancano per Cerruti, indeciso se perdonare o meno il dottor Sarti per il tradimento subito e sempre supportato da Mariella e Guido. Raffaele è costretto a confortare Giuditta, sempre alle prese con l’atteggiamento altalenante di Renato.

